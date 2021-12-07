Новый очаг АЧС нашли в Саратовской области

В Саратовской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Генетический материал вируса обнаружен в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Прудовой под Ершовом.

Диагноз установили по результатам исследований проб патологического материала от павших домашних свиней. Одна из возможных причин возбудителя АЧС — не прошедшие тепловую обработку пищевые отходы, которыми кормили животных.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», за 10 месяцев в Саратовской области зарегистрировали 19 случаев АЧС. Очаги заболевания выявили в Вольском, Калининском, Энгельсском, Ровенском и Воскресенском районах.

Для предотвращения распространения заболевания ветеринары изымают животных. Прямой ущерб для регионального бюджета на выплату компенсаций уже почти достиг 4 млн рублей.

В Саратове АЧС нашли в двух магазинах «Магнит» и на одном из складов. Очаги вируса также нашли в магазине в Энгельсе и в двух магазинах в Ртищеве.