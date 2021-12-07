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Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали

Глава МВД Колокольцев решил наградить сотрудника за задержание стрелявшего в МФЦ Москвы

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Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, обезвредившего и задержавшего мужчину, устроившего стрельбу в столичном МФЦ. Об этом 7 декабря сообщил портал «МВД Медиа».

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Правоохранитель отличился при задержании вооруженного злоумышленника, отмечается в сообщении.

«Сегодня в помещение многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 4 ранены, в том числе 10-летняя девочка», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инспектор ОВМ ОМВД РФ, старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Он настиг удалявшегося мужчину и задержал его, несмотря на отсутствие оружия, тогда как у злоумышленника имелись пистолет и нож.

Инцидент произошел в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве, во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. В СМИ также появилась информация о гибели девочки, но Следственный комитет оперативно опроверг сообщения об этом.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе.

Операция девочки, пострадавшей в результате стрельбы, прошла успешно.

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний Сергей Глазов. Он — бывший военный, служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника. Возбуждено уголовное дело.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее во вторник было опубликовано видео его нападения на столичный МФЦ. Мужчина достал пистолет и расстрелял окружающих его людей в одном из кабинетов МФЦ. Он продолжил стрелять и в коридоре.

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