Тверских энергетиков перевели на особый режим из-за снегопада

Особый режим работы введен в филиале «Россети Центр» — «Тверьэнерго». Это связано с неблагоприятными погодными условиями: 7 декабря на территорию Тверской области пришел циклон, который принес интенсивный снегопад, метель и обледенения.

В регионе действует желтый уровень опасности. Из-за сильных осадков на проводах образуется наледь, деревья рушатся под тяжестью снежных масс. В эпицентре снежной стихии — Торопецкий, Вышневолоцкий и Весьегонский районы.

Режим повышенной готовности действует в Тверьэнерго с 9:00. Ранним утром энергетики приступили к восстановительным работам. Для большего эффекта силы и средства перебрасываются из менее пострадавших районов на территории, которые в большей степени подверглись удару стихии.

Перебои в электроснабжении устраняют 175 бригад и 312 единиц техники. Интенсивный снегопад сохранится в Тверской области до позднего вечера вторника. Возможны метели, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось о рекордном снегопаде в Москве. По прогнозам синоптиков, высота сугробов к концу дня 7 декабря составит 15–17 см.