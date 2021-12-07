Рабочий погиб при пожаре на складе стройматериалов в городском округе Истра

Рабочий погиб при пожаре на складе стройматериалов в городском округе Истра

2021-12-07 18:45:49

2021-12-07 18:45:49

2021-12-07 18:45:49

2021-12-07 18:45:49

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