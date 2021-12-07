Жительница Казани признала вину в истязании полуторагодовалой дочери

Избившая свою полуторагодовалую дочь жительница Казани признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, раскаиваюсь. Готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всей общественности, абсолютно у всех, кто знает, кто видел», — заявила женщина.

1 декабря 31-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила полуторагодовалую дочь, снимая происходящее на камеру.

По данным МВД, подозреваемая находилась в конфликте с супругом и избила дочь, чтобы «причинить ему страдания». Видео она отправила мужу. Мужчина сообщил об этом своей матери, а та обратилась в полицию.

По словам бабушки пострадавшей девочки, невестка неоднократно устраивала скандалы своему сожителю, но никто даже не подозревал, что злость она начнет вымещать на ребенке, сообщает телеканал «360».

Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Девочка в настоящее время находится в медицинском учреждении, где ей проведут обследование, отмечает телеканал «Звезда». Семья поставлена на профилактический учет, пишет НСН.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.