Дачников Коми оштрафовали за неиспользование земли

В Эжвинском районе Коми дачники должны заплатить штрафы за то, что не используют земельные участки по назначению. С начала года представители администрации обследовали 24 участка в СНТ «Золотой гребешок» и «Ивушка». Это было сделано на основании обращений председателей садоводческих товариществ.

Несколько раз за сезон проверяющие наведывались на дачи, чтобы проверить, используется ли земля по назначению, для проведения садоводческих работ.

В результате управление Росреестра по Коми вынесло четыре постановления о назначении штрафа. Их общая сумма составила 50 тыс. рублей. Еще семь заявлений сейчас рассматривают.

ИА «Комиинформ» поясняет, что по закону собственник участка обязан использовать землю по назначению. Если земля выделена под садоводство, ее надо использовать под садоводство. Неиспользование участка в течение трех лет является основанием для привлечения к административной ответственности. Если же собственник и дальше не будет следить за участком, он будет изъят.