Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Дачников Коми оштрафовали за неиспользование земли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эжвинском районе Коми дачники должны заплатить штрафы за то, что не используют земельные участки по назначению. С начала года представители администрации обследовали 24 участка в СНТ «Золотой гребешок» и «Ивушка». Это было сделано на основании обращений председателей садоводческих товариществ.

Несколько раз за сезон проверяющие наведывались на дачи, чтобы проверить, используется ли земля по назначению, для проведения садоводческих работ.

В результате управление Росреестра по Коми вынесло четыре постановления о назначении штрафа. Их общая сумма составила 50 тыс. рублей. Еще семь заявлений сейчас рассматривают.

ИА «Комиинформ» поясняет, что по закону собственник участка обязан использовать землю по назначению. Если земля выделена под садоводство, ее надо использовать под садоводство. Неиспользование участка в течение трех лет является основанием для привлечения к административной ответственности. Если же собственник и дальше не будет следить за участком, он будет изъят.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021