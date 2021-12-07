Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов

В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов, такое решение принял Роспотребнадзор, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном 7 декабря.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени проведения теста», — говорится в нем.

Положение вступает в силу 8 декабря. До этого срок действия ПЦР-тестов на коронавирус составлял 72 часа. Кроме того, прибывающие в РФ из ряда стран Южной Африки будут сдавать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневный карантин.

30 ноября Попова сообщила о планах по сокращению сроков действия ПЦР-тестов. По ее словам, в РФ действует норма, по которой срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком.

Как отмечает «Газета.Ru», Роспотребнадзор решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за особенностей нового штамма инфекции «Омикрон».

6 декабря у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, был выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

3 декабря стало известно, что в России рассмотрят возможность выдачи QR-кодов по ПЦР-тестам. Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, вероятно, будут регламентировать выдачу документа не только при наличии прививки от коронавируса, но и в случае получения отрицательного ПЦР-теста на его наличие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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