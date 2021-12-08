Президент России 6 декабря Владимир Путин подписал закон, позволяющий экипажам самолётов применять против пассажиров, устроивших дебош на борту, спецсредства сдерживания. Их можно будет использовать по распоряжению командира судна. Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству.

Противодействовать дебоширу нужно, не дожидаясь посадки самолета и передачи нарушителя порядка полиции. И, на мой взгляд, символично, что такой закон подписан накануне нашего профессионального праздника — 7 декабря Международный день гражданской авиации.

Дискуссия о том, как правильно действовать экипажу, должен ли он иметь полномочия по принуждению к порядку, можно ли использовать спецсредства, ведется в обществе и в профессиональной среде многие годы.

В феврале 2014 года пассажир рейса Москва-Хургада Сергей Кабалов был осужден на 3,5 года за попытку угона самолета и избиение бортпроводника, в пользу которого с осужденного взыскали 400 тыс. рублей. Его защита приговор обжаловала и Верховный суд смягчил наказание до одного года и восьми месяцев. Кабалов в алкогольном опьянении рвался в кабину пилотов, кричал, что он сотрудник спецслужб, затем напал на ботпроводника и избил его. При этом член экипажа не отвечал ему, стойко защищался. Тогда многие, кто смотрел это видео, задавались вопросом: почему стюард не дает сдачи? А дело в том, что на применение физической силы по закону он не имел права.

Были прецеденты, когда экипажу приходилось применять силу — привязать дебошира скотчем к креслу. По прилету хулигана передали полиции, которая за нарушение общественного порядка выписала ему штраф в тысячу рублей. Но затем он заявил, что в процессе борьбы ему вывихнули лодыжку, подал в суд на авиакомпанию за причинение вреда здоровью, потребовал возместить моральный ущерб и выиграл дело. В итоге была наказала авиакомпания. Действия пассажира угрожали безопасности полета и всем людям на борту, но он заплатил тысячу рублей, а авиакомпания понесла серьёзные денежные потери.

В 1970-е годы наша страна одной их первых в мире столкнулась с авиационным терроризмом. Тогда пилотам гражданской авиации даже начали выдавать табельное оружие — пистолеты Макарова, и они летали какое-то время вооруженными. Однако было понятно, что применять оружие в большом магистральном лайнере – это угроза жизни всем пассажирам ввиду риска разгерметизации. Поэтому от этой практики отказались, зато мы первыми в мире стали бронировать двери в кабину пилотов.

После истории с Сергеем Кабаловым прозвучало предложение выдавать экипажу спецсредства: от наручников и электрошокеров до резиновых дубинок и пистолетов с резиновыми пулями. Но, по моему убеждению, ни пистолет, ни электрошокер на борту применять нельзя. Дело в том, что тот же электрошокер может замкнуть не на злоумышленника, а на его соседа или даже нескольких пассажиров, ведь кресла в лайнере объединены в блоки на металлической токопроводящей раме. А если у кого-то из пассажиров кардиостимулятор? Или даже у того же дебошира. Разряд тока также может уйти на корпус самолета, что может вызвать отказ бортовых электронных систем, а это уже очень опасно. Кроме того, спецсредствами могут завладеть злоумышленники, которые зачастую физически крепче хрупкой стюардессы, и использовать их против экипажа и пассажиров.

Из всего предполагаемого списка спецсредств, на мой взгляд, использовать можно только наручники, чтобы при необходимости сковать дебошира до передачи полиции. В зарубежных странах дисциплинируют пассажиров серьезные суммы штрафов за неподобающее поведение. Они порой доходят до $20 тыс. На мой взгляд, и в нашей стране штрафные санкции за хулиганское поведение на борту должны быть пересмотрены в сторону существенного увеличения, так как очевидно, что одна или даже пять тысяч рублей никого не пугают. А если авиакомпания совершает вынужденную посадку из-за дебошира для передачи его полиции, то расходы за задержку рейса, дополнительное топливо и иные издержки должны возлагаться на нарушителя. Это уже тысячи долларов.

Плюс, если из-за вынужденной посадки кто-то опоздал на стыковочный рейс или понёс другие издержки, то и эти расходы должны вменяться дебоширу. Если человек будет понимать, что за последствия своего неадекватного поведения он заплатит огромные деньги, то, я думаю, какую-то часть хулиганов это остановит. Не всех, конечно, так как причины такого поведения бывают разные: нередко люди теряют адекватность из-за алкоголя, перепада давления, клаустрофобии или аэрофобии. Но, по крайне мере, осознанные скандалы крупными штрафами мы пресечем.

Я также предлагаю в качестве спецсредств использовать портативные видеорегистраторы на форме стюартов. При возникновении конфликтной ситуации бортпроводник может предупредить, что включает камеру и происходящее зафиксируется на видео. Сама угроза видеозаписи станет психологически сдерживающим фактором. И, конечно, объективным документальным подтверждением разнузданного поведения. Благодаря видеозаписи также можно будет разобраться, кто именно был инициатором конфликта, что немаловажно при разбирательстве в суде, насколько опасно вел себя пассажир и действовал ли экипаж при этом профессионально.

Автор — ​главный редактор портала Avia.ru

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