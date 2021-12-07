Мужчина на фото, которого в СМИ обвинили в стрельбе в МФЦ, рассказал, что это не он

Мужчина на фото, которого в СМИ обвинили в стрельбе в МФЦ, рассказал, что это не он

2021-12-07 18:29:54

2021-12-07 18:29:54

2021-12-07 18:29:54

2021-12-07 18:29:54

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru