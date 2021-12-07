Однофамилец стрелявшего в МФЦ в Москве заявил о своей непричастности к инциденту

Однофамилец и тезка Сергея Глазова, стрелявшего в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, 7 декабря записал видеообращение, в котором сообщает, что ни в кого не стрелял.

«Я — вот, собираю кухню. Что там говорят, это все ложь», — сказал Глазов, реагируя на то, что многие СМИ и Telegram-каналы распространили его фото, иллюстрируя публикации об инциденте.

Он добавил, что никого не убивал.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов.

По некоторым данным, нападавший прибыл в Центр госуслуг на велосипеде, при себе имел сумки с проводами. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Мужчину обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний Сергей Глазов. Он — бывший военный, служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника. Возбуждено уголовное дело.