Прибывающие в РФ из ряда африканских стран будут сдавать два теста на COVID-19

Прибывающие в Россию из ряда стран Южной Африки граждане будут делать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 7 декабря.

«Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — говорится в документе.

Анализы будут сдавать только граждане, у которых проявились симптомы заболевания после контакта с инфицированным COVID-19, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Попова заявила, что Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД РФ. Кроме этого, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов.

Она заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может попасть в Россию из 50 стран, передает НСН.

Также Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19. По ее словам, ситуация всё еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

30 ноября Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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