Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Экономика
Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»
Общество
Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали
Сюжет:

Прибывающие в РФ из ряда африканских стран будут сдавать два теста на COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прибывающие в Россию из ряда стран Южной Африки граждане будут делать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 7 декабря.

Незавидный ковидный: врачи назвали еще одно последствие COVID-19
Коронавирусная инфекция может вызывать тяжелую бессонницу

«Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — говорится в документе.

Анализы будут сдавать только граждане, у которых проявились симптомы заболевания после контакта с инфицированным COVID-19, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Попова заявила, что Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД РФ. Кроме этого, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов.

Она заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может попасть в Россию из 50 стран, передает НСН.

Также Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19. По ее словам, ситуация всё еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

30 ноября Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021