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В Австралии в 2022 году начнут строительство «черного ящика» Земли

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В Австралии установят «черный ящик» Земли. Прибор будет записывать сведения об экологической обстановке. Сохранятся данные о температуре земли, воды, вымирании видов, передает телеканал «Известия». Проект разработали исследователи из Университета Тасмании. Устройство представляет собой монолит из стали 7,5 см толщиной. Самописец будет работать на солнечной энергии. Строительство конструкции начнется в середине 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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