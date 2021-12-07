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«Россети» ввели в работу высокоавтоматизированную подстанцию в Санкт-Петербурге

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Группа «Россети» ввела в работу высокоавтоматизированную подстанцию «Россети Ленэнерго» в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе компании.

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Новый центр питания носит имя Генриха Графтио — выдающегося инженера-энергетика и одного из авторов плана ГОЭЛРО. В зоне обслуживания подстанции находятся многоэтажные дома с населением свыше 13 тыс. человек, а также объекты социальной сферы, новая сцена Малого драматического театра. Уточняется, что резерв мощности обеспечен с расчетом на дальнейшее развитие территории.

Производственные процессы подстанции автоматизированы, постоянное присутствие персонала на площадке не требуется. Информация о любых сбоях поступает на пульт диспетчера в онлайн-режиме. Кроме того, для дополнительной защиты программно-технические средства, входящие в состав автоматизированной системы управления, имеют встроенные функции самодиагностики.

Оборудование размещено в закрытых помещениях, что позволяет обеспечить пожаробезопасность, снизить уровень шума и риски технологических нарушений из-за природных воздействий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал подстанцию хорошим предновогодним подарком городу. Он отметил, что она введена по разработанной совестно с компаниями «Россети» и «Россети Ленэнерго» программе.

«Запуск улучшит электроснабжение социальной и жилой застройки Центрального района. Подстанция выступит в качестве резервной для работы трех станций метро — «Пушкинской», «Спасской» и «Обводного канала», — сказал Беглов.

По словам генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, «подстанция «Графтио» — самый современный объект Санкт-Петербурга в своем классе по совокупности применяемых решений». Он подчеркнул, что по итогам 2021 года в городе будет введено пять объектов. В 2022 году завершится работа еще по 10 проектам.

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