Приморские ученые примут участие в исследовании состава Японского моря

В экспедицию в Японское море отправились ученые Приморского края. На судне «Академик М.А. Лаврентьев» они будут изучать состояние моря в условиях изменения климата и высокой антропогенной нагрузки.

Vostokmedia со ссылкой на Тихоокеанский океанологический институт имени Ильичева ДВО РАН пишет, что экспедиция вышла в море во вторник, 7 декабря. Цель — получение новых данных о состоянии и изменчивости северо-западной части Японского моря. Для этого ученые исследуют структуру воды, химическое и биологическое состояние и изменения в составах.

Также ученые проведут мониторинг океанографического разреза от побережья Приморского края до возвышенности Ямато. Они отберут пробы воды на гидрохимический анализ.

Экспедиция продлится 20 суток. В ней принимают участие не только сотрудники океанологического института, но и студенты Дальневосточного федерального университета.