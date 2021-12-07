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Жители Тольятти пойдут под суд за избиение пятилетнего сына

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Следователи в Самарской области направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тольятти, обвиняемого в избиении пятилетнего сына, а также в отношении матери мальчика, которая не занималась его воспитанием. Об этом во вторник, 7 декабря, говорится на сайте регионального СУ СК России.

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По данным следствия, в период с мая по август 2021 года женщина оставляла сына одного без присмотра с собакой бойцовской породы. Следователи выяснили, что также обвиняемая не обеспечивала сыну должный уход и полноценное питание: у ребенка отсутствовало спальное место, а также предметы, необходимые для полноценного развития.

Также установлено, что в августе отец ребенка систематически избивал сына. Экспертиза выявила на теле ребенка многочисленные кровоподтеки и ссадины. Мать мальчика знала о происходящем, но не обращалась к медикам или в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В СК отметили, что в зависимости от роли жители Тольятти обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Мальчик в настоящее время находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, пишет НСН.

В октябре сообщалось, что жительницу Волгограда будут судить за истязание пятилетнего пасынка. Женщину обвиняют в том, что она вместе с мужем занималась рукоприкладством в отношении пятилетнего пасынка. В июне мальчик скончался после сильных побоев, которые получил от своих родителей. Мачеха пыталась убедить следователей, что мальчик упал с дерева во время игры, а за медицинской помощью родители обратились после того, как он пожаловался на недомогание.

После смерти сына отец покончил жизнь самоубийством, поэтому отвечать за содеянное в суде будет только его супруга. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание».

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