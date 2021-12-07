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Якутии выделят еще 300 млн рублей на дорожный ремонт

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Российские регионы получат из федерального бюджета более 5,2 млрд рублей на ремонт и строительство местных дорог. Якутии на эти цели выделят 300 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское правительство пишет, что это позволит привести в порядок больше автодорог регионального и межмуниципального значения и отремонтировать улично-дорожную сеть городских агломераций.

Средства направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее сообщалось о завершении реставрации деревянной Николаевской церкви ХIХ века в селе Кердем Хангаласского района Якутии. Ее проводили в рамках нацпроекта «Культура».

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