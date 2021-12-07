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Bloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубля

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США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций против России на случай «вторжения» РФ на Украину. Среди мер рассматривается ограничение конвертации российского рубля, сообщило 7 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как уточняется, допускается возможность введения санкций против ряда крупных кредитных организаций страны, а также Российского фонда прямых инвестиций. Законодатели обсуждают и возможность отключения России от SWIFT, однако в Вашингтоне признали, что это нанесет удар по россиянам.

«Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», — говорится в материале.

Информация о возможных санкциях США появилась в понедельник, во вторник российские финрынки мало отреагировали на подобные угрозы. Инвесторы видят низкий риск того, что Россия может напасть на Украину, что и вызовет применение рестрикций, заключается в материале.

Как добавляет «Газета.Ru», отключение России от международной платежной системы SWIFT власти США рассматривают в качестве «ядерного» варианта. Также изучается ограничение возможностей инвесторов по покупке российского госдолга на вторичном рынке.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал небылицами и чушью несусветной информацию об ограничении конвертации рубля из-за возможных новых санкций США против России. По его мнению, это будет просто невозможно осуществить.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что, если новые санкции США будут введены, это создаст сложности, так как российская экономика зависит от иностранных валют. Но «очередное испытание» станет мотивацией в сторону развития.

Говоря о возможном отключении России от системы SWIFT, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные меры приведут к потерям для многих стран.

24 ноября экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что западным странам необходимо ввести против Москвы «адские санкции» в случае, если Россия «начнет атаковать» Украину. По его словам, американская сторона обсуждает отключение РФ от SWIFT.

Накануне CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкции против «окружения президента РФ Владимира Путина». Меры могут затронуть российский суверенный долг.

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