Устроившему стрельбу в МФЦ Москвы назначат психолого-психиатрическую экспертизу

Мужчине, который 7 декабря открыл стрельбу в столичном МФЦ, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет проведена и баллистическая экспертиза, сообщили в ГСУСК по Москве.

Инцидент произошел ранее 7 декабря. По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов.

Люди в Центре госуслуг начали разбегаться. В результате нападения погибли два человека, четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

По некоторым данным, нападавший прибыл в Центр госуслуг на велосипеде, при себе он имел сумки с проводами. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Мужчину обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, стрелявшим оказался Сергей Глазов. Он бывший военный, служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника. Возбуждено уголовное дело, мужчина доставлен на допрос.