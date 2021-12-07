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Аномальное тепло прогнозируют в Амурской области

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В Приамурье придет аномальное тепло. Температура поднимется до положительных значений в связи с выходом юго-западного циклона. О резком потеплении предупредил Амурский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, относительно теплые воздушные массы будут формировать погодный фон до конца рабочей недели. Амурская служба новостей пишет, что в ближайшие дни через территорию Северного Китая начнут смещаться два неглубоких циклонических вихря, и воздушные массы с очень высокой для этого времени года температурой будут поступать в Амурскую область. В середине недели в регионе ожидаются температуры, близкие к экстремальным.

Агентство напоминает, что подобная ситуация складывалась в области 31 год назад. С 5 по 8 декабря 1990 года в Благовещенске каждый день фиксировались рекордные температуры воздуха. Метеорологи не исключают, что нынешний декабрь обновит этот рекорд.

В связи с теплой погодой на реках Амурской области пока не установился полный и ровный ледостав. Там, где он все же есть, толщина льда нарастает медленно.

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