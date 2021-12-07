Отделение областной больницы в Биробиджане закрыли из-за COVID-19

Хирургическое отделение областной больницы Биробиджана закрыто на карантин по постановлению главного санитарного врача. Причиной называют COVID-19, из-за вспышки инфекции прием больных временно прекращен. Ранее оттуда уволились все хирурги.

Как передает ИА ЕАОMedia, у одного специалиста увольнение связано с переездом в другой регион, у второго — с выходом на пенсию. Третий врач в тот же день перешел на постоянную работу в коронавирусный госпиталь.

Главный врач областной больницы Елена Стороженко рассказала, что пациенты, которые поступили в хирургическое отделение ранее, продолжают лечение, а медицинская помощь им «оказывается в полном объеме врачами соответствующей специализации из других отделений».

Ранее областной онкологический диспансер Биробиджана получил новое медицинское оборудование общей стоимостью более 27 млн рублей. Технику закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». В диагностическом отделении установлен аппарат УЗИ экспертного класса, в лаборатории появились новый анализатор крови и высокоточный микроскоп, а в стационаре уже проводят операции при помощи электрохирургического блока. Для успешного лечения онкозаболеваний крайне важна своевременная и точная диагностика, отмечают специалисты.