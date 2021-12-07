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Попова: «Омикрон»-штамм может быть завезен в Россию почти из 50 стран

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Новый штамм коронавируса «Омикрон», выявленный в ЮАР в конце ноября, может быть потенциально завезен в Россию почти из 50 государств. Об этом 7 декабря заявила в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа (а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано), могут привезти в страну новый коронавирус», — сказала глава ведомства.

По ее словам, Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска и тесно сотрудничает с МИД России. Ведомство принимает меры в том числе и по организации обсерваций на основании информации от пограничных служб, которые тщательно проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, отнесенных к высокорисковым.

Меры уполномоченных органов направлены на то, чтобы максимально сдержать распространение «Омикрона» в РФ.

Как добавляет «Газета.Ru», Попова отметила преждевременность отмены ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Она обратила внимание, что ежедневно регистрируется большое количество новых случаев инфекции. Поэтому к росту заболеваемости может привести любое ослабление ограничений.

Ранее в этот день сообщалось, что штамм коронавируса «Омикрон» может распространяться в два раза быстрее варианта «Дельта». На основании исследования предполагается, что новый штамм способен заразить в 3–6 раз больше людей, чем «Дельта»

В России привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 53,7%.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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