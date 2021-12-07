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Возбуждено дело после нападения собак на ребенка в Хабаровском крае

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Школьница попала в больницу после нападения бездомных собак в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. По данным очевидцев, животные атаковали десятилетнюю девочку в районе хлебокомбината на улице Благовещенской 6 декабря. Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

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Местные жители утверждают, что ситуация с бродячими животными в городе остается острой уже не первый год, передает ИА AmurMedia. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщили в региональном Следкоме, после инцидента будут приняты меры по отлову безнадзорных животных. В ходе расследования планируется дать оценку действиям сотрудников администрации Николаевска-на-Амуре по обеспечению безопасности людей.

Ранее компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими псами и попросила не нападать на людей, которые проходят по территории предприятия. По словам директора компании Михаила Бартника, псов собрали во дворе и провели с ними «воспитательную беседу». Глава компании уверен, что эти меры принесут результат.

«Конечно, помогают. Вот вам если будут говорить, что нельзя так поступать, вы же так тоже не будете поступать. У нас очень грамотные и воспитанные собаки», — заверил он.

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