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Документальный фильм к 15-летию «Тинькофф» вышел онлайн

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Фильм «Он такой один», приуроченный к 15-летию «Тинькофф», рассказывает о создании цифрового банка без единого отделения и о его превращении в системно значимый банк. Документальный фильм стал доступен для просмотра на YouTube-канале «Тинькофф».

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При просмотре зрители узнают историю создания цифрового банка без единого отделения и его превращения в системно значимый банк и лайфстайл-экосистему, объединившую более 18,5 млн клиентов.

Также фильм рассказывает об успехах и кризисах, визионерстве, инновационности команды «Тинькофф» и откровенно отвечает на самые острые вопросы.

Героями картины стали топ-менеджеры и сотрудники «Тинькофф», известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.

Co-CEO группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил, что перед режиссером стояла непростая задача — «передать ощущение времени и провести зрителя по истории «Тинькофф» через жизнь и состояние дел в стране».

«В честь 15-летия мы хотели рассказать нашу историю в формате фильма, ведь появление «Тинькофф» в 2006 году символизирует зарождение финтеха в России и мире. (...) Десятки часов интервью с командой, беседы с клиентами и экспертами по всей стране — все это, конечно, нельзя целиком включить в фильм, хотя, возможно, к 20-летию стоит задуматься о сериале», — сказал он.

3 декабря сообщалось, что «Тинькофф» признан банком года в России по версии ведущего международного журнала The Banker (входит в группу Financial Times).

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