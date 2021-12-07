Kia распространила изображение нового минивэна Carens

Корейская компания Kia распространила изображение нового минивэна, который получит название Carens.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 7 декабря, модель является наследником одноименного компактного минивэна, выпускавшегося с 1999 по 2019 год. Автомобиль будет предлагаться на рынке Индии.

Дизайн машины выполнен в соответствии с фирменной концепцией Kia «Улыбка тигра»: автомобиль получил массивный бампер, широкую радиаторную решетку, оригинальные светодиодные фары и узкие ходовые огни. В салоне появится навигационная система с функциями телематики, имеющая дисплей с диагональю 10,25 дюйма.

Вся подробная информация о модели станет известна во время презентации, которая состоится 16 декабря.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.