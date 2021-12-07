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Сомнолог назвал способы борьбы с джетлагом

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Кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, как бороться с джетлагом.

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В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 7 декабря, специалист рассказал, что на сегоднящний день можно выделить несколько вариантов джетлага — рассогласование циркадного ритма человека с природным, вызванное быстрой сменой часовых поясов.

Обычно джетлаг возникает после длительных перелетов. Его также ощущают медики и специалисты, которые работают ночью и посменно. Социальный джетлаг может возникать у людей, которые пять дней в неделю работают, а на выходных отсыпаются.

Мелехин посоветовал сохранять один и тот же ритм сна, снизить прием кофеиносодержащих напитков, энергетиков. Также он призвал не заниматься сенсорной нагрузкой, исключить дневной сон, увеличить физическую активность и внимательно пересмотреть свой график. Выходные сомнолог посоветовал начинать в то же время, что и будние дни. Таким образом нервная система сможет избежать стресса.

Мелехин также обратил внимание на то, что во время пандемии появился новый вариант джетлага. Работающие на удаленке люди перестали выходить в офлайн, привыкли работать на диване и дольше спать. Экспертам еще предстоит изучить влияние этого джетлага на организм человека, пишет «Москва 24».

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства. Многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности, отметила специалист. Это и апноэ сна, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия.

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