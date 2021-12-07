Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Красноярске

В Красноярске состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Город трудовой доблести». Оно прошло 7 декабря, в день образования Красноярского края. В церемонии принимали участие первые лица города и региона, представители ветеранских и общественных организаций, руководители местных предприятий.

По словам губернатора Александра Усса, в драматичный для истории России период, во время Великой Отечественной войны, в центр Сибири эвакуировали более 20 крупных промышленных предприятий, приехали тысячи людей. Город стал центром оборонной промышленности.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, жители принимали активное участие в выборе места для мемориального комплекса. Большинством голосов одобрен сквер перед дворцом культуры имени 1 Мая. Комплекс создавала творческая группа местных архитекторов и историков во главе со скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем. В основу архитектурного решения положены фотографии продукции красноярских заводов и знаковых событий во время войны. На пилонах стелы разместили четверостишие из стихотворения местного поэта Игнатия Рождественского «Новостройка».

Высота стелы составляет 17 м. На создание комплекса ушло 56 плит из белого камня и 92 плиты из красного камня. Стелу подсвечивают шесть светильников, один из которых направлен с верхней точки вниз.

В мае Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Звание было присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.