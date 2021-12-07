СК опроверг данные о гибели 10-летней девочки при стрельбе в МФЦ

Следственный комитет (СК) РФ во вторник, 7 декабря, опроверг данные о гибели 10-летней девочки при стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Ранее в СМИ появились данные, что раненный ребенок скончался в больнице.

«От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребенок, оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент со стрельбой в московском МФЦ произошел ранее в этот день. По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. После этого он достал оружие и произвел несколько выстрелов.

Мужчина попытался скрыться с места преступления. Однако его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, стрелявший Сергей Глазов ранее был военнослужащим в звании подполковника.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он уточнил, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым. Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, все четверо пострадавших госпитализированы.