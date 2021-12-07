15-е молодежные Дельфийские игры стартуют в дистанционном формате

В 2021 году исполняется 30 лет с момента подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных юбилею Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Экономического совета Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2020 года.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ проходят с 7 по 10 декабря 2021 года в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. В Играх принимают участие порядка 700 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет, сформированных в делегации от стран Содружества. Дельфийские сборные стран сформированы органами государственной власти стран Содружества, национальными Дельфийскими организациями с участием наблюдателей Международного Дельфийского комитета.

Организацию и проведение Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ осуществляет Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, Совета по культурному сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых Государств, Совета по делам молодежи государств – участников Содружества Независимых Государств, во взаимодействии с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.

Важно отметить, что, как и в случае очных Дельфийских игр, заочный формат соревнований собрал авторитетнейший судейский корпус, в состав которого вошли около 50 видных деятелей искусств и профессоров стран СНГ.

Следить за всем происходящем на Играх можно, в первую очередь, в официальном Telegram-канале Дельфийских игр Там же 10 декабря состоится гала-концерт 15 юбилейных Игр Содружества. Практика Telegram гала-концертов зародилась в ходе проведения Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2020 года, организованных в онлайн-формате, и уже доказала свою востребованность широкой аудиторией.