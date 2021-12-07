Минтруд подготовил меры по компенсации инфляции для пенсионеров

В России необходимо применить дополнительные компенсации пенсионерам в 2022 году, если инфляция превысит заложенный уровень индексации. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил глава Минтруда Антон Котяков во время правительственного часа в Государственной думе.

По его словам, ведомство подготовило соответствующие предложения по поручению президента России Владимира Путина.

«В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение», — заявил Котяков.

Министр напомнил, что индексация пенсий в 2022 году заложена на уровне 5,9%.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя представление Минтрудом предложений о дополнительной компенсации, речь идет как о единовременных выплатах, направленных на поддержку российских пенсионеров, так и о других мерах, нацеленных на реализацию задач, поставленных перед кабмином главой государства.

«Думаю, что они все будут исполнены», — сказала парламентарий.

В середине ноября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция уже стала двузначной, отмечает «Газета.Ru». Она отметила необходимость снижения инфляции в ближайшее время. В противном случае пострадают самые незащищенные группы населения, подчеркнула глава регулятора.

На рост цен на продовольствие, по ее словам, повлияли сразу несколько факторов, в том числе не очень хороший урожай, рост глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве.

В ноябре Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.