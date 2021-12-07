В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал во вторник, 7 декабря, идею ограничить продажу алкоголя на Новый год.

«Вряд ли это решит проблему. Найдут все равно. Мы это уже проходили в 85 году. Я считаю, что те ограничения по продаже, которые сейчас существуют, их достаточно», — заявил он в беседе с Life.Ru.

Сенатор заявил, что не поддерживает эту инициативу.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев высказал мнение, что на время новогодних праздников необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя.

Депутат предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия на период праздников бесплатными, чтобы людям было чем себя занять. Соответствующий запрос Хамзаев намерен направить в Министерство культуры России до конца года.

При этом первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, напротив, предложил продавать игристые вина и шампанское без временных ограничений в Новый год и на Рождество, передает RT.

Как пояснил Петров, предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).