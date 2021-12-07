Более 200 км дорог отремонтировали в Псковской области в этом году

В Псковской области в этом году с привлечением средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и допфинансирования из федерального бюджета отремонтировали 212 км дорог. Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

По данным ведомства, 187 км покрытия привели в порядок на трассах регионального значения, еще 25 км — на территории Псковской городской агломерации. На эти цели потратили 2,6 млрд рублей. Их выделили из федерального и регионального бюджетов.

Наиболее крупный объект этого года — автодорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Трассу восстановили на участках с 34-го по 41-й км, с 86-го по 100-го км, с 100-го по 103-го км, со 103-го по 114-й км, со 114-го до 123-го км, от 123-го до 132-го км, пишет Псковское агентство информации.

Большой объем работ также выполнен в областном центре. В порядок привели улицы Бастионная, Чудская, Трохина, Алтаева, площадь Победы, Октябрьский проспект, Октябрьскую площадь, площадь Ленина, а также участок улицы Инженерной от Индустриальной до Алтаева, весь дублер дороги от дома № 12 до дома № 100.

В 2022 году в Пскове продолжатся работы на улице Кузбасской дивизии, Рижском проспекте и улице Труда.