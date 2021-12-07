Опубликованы кадры задержания стрелка в МФЦ Москвы

«Известия» публикуют кадры задержания стрелявшего в московском МФЦ. По предварительным данным, нападавший - 45-летний Сергей Глазов. Он открыл стрельбы во вторник, 7 декабря, в МФЦ «Рязанский»на юго-востоке столицы. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.

По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. После этого он достал оружие и произвел несколько выстрелов. Мужчина попытался скрыться с места преступления. Однако его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным,Глазов ранее был военнослужащим в звании подполковника.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он уточнил, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым. Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, все четверо пострадавших госпитализированы, среди них 10-летняя девочка. Медики оценивают их состояние как тяжелое.