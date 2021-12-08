Россия обогнала Швецарию по экспорту шоколада и вошла в 10 экспортеров мира
По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», которая ссылается на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.
По состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн. За аналогичный период экспорт такой продукции из Швейцарии составил $819 млн.
В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, экспортировав 295,7 тыс. т. на сумму $729,2 млн. Швейцария была на 10-м месте с результатом 109,8 тыс. т. на сумму $753 млн.
По оценкам «Асконд», в этом году доля экспортного направления кондитерской промышленности вырастет на 19,1% в натуральном выражении. Объем поставок российских сладостей за границу составит 824,5 тыс. т на сумму $1,68 млрд. Согласно данным ассоциации, эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят объем экспорта в допандемийном 2019 году на 30,8%.
Шоколадные кондитерские изделия занимают значительную часть в структуре российского экспорта, отмечается в сообщении. По состоянию на сентябрь этого года на них приходится более 51,5%, или $838,5 млн продаж за последние 12 месяцев.
«Динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей», — отметили в «Асконд».
Сейчас кондитерские изделия из России поставляются в 92 страны. Основными их покупателями остаются Китай и страны Таможенного союза, на которые приходится 57% экспортных поставок. Экспорт растет и за счет продаж на относительно новых для отечественных кондитеров направлениях — Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.
В сентябре в Россельхозбанке сообщили, что шоколад из России появился в первой десятке самых экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев 2021 года, а поставки за рубеж выросли на 23%, достигнув по сравнению с аналогичным периодом прошлого года $340 млн. Указывалось, что основными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Китай.