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Путин по видеосвязи запустил движение на новых станциях БКЛ московского метро

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Президент РФ Владимир Путин 7 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Пассажирское движение было открыто на участке от «Мневников» до «Каховской».

«Сегодня происходит в Москве очень значимое, приятное, хоть и в будний день, но это праздничное событие. Будет открыто пассажирское движение на новом участке Большой кольцевой линии метро. И действительно впервые в современной истории отечественного метростроения запускаются сразу 10 станций. Разумеется, поздравляю вас всех с этим событием, с этим успехом!» — сказал президент.

Он подчеркнул, что новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность ряда районов на западе и юге Москвы.

«Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными. <…> Без преувеличения можно сказать, изменится весь ритм жизни города», — отметил Путин.

Семь из десяти новых станций являются пересадочными. С них можно перейти на девять линий метро: семь радиальных и две линии центральных диаметров.

Общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в 2022 году, составит 70 км. В нее войдет 31 станция, линия соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.

В октябре была завершена проходка очередного тоннеля Большого кольца Московского метро. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке БКЛ Московского метрополитена.

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