Суд отказался арестовать подростка-анархиста в Ярославле

Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего подростка, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки и призывах к насилию, его освободили в зале суда. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

По ее словам, процедурой предусмотрена возможность следователя заявить иное ходатайство или избрать меру пресечения без суда.

О задержании подростка ранее в этот день сообщили в следственном управлении СК России по Ярославской области. Юношу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

В ходе допроса молодой человек признался, что приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания. В ходе обысков у него изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи.

До 5 декабря подросток был подписан на Telegram-канал, который объединяет радикально настроенных граждан и призывает их к насильственным действиям в отношении представителей органов власти.