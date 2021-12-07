Бывшая девушка Маска нелицеприятно отозвалась о нем в своей песне

Певица Граймс (Клэр Буше), бывшая девушка исполнительного директора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска негативно отозвалась о своем бывшем парне в песне, не упоминая при этом его имя напрямую. Об этом 7 декабря написало издание TMZ.

В песне Граймс «Игрок игр» («Player of Games») идет речь о компьютерных играх, к которым, как утверждают журналисты, Илон неравнодушен.

«Я влюблена в величайшего игрока, но он всегда будет любить игру больше, чем любит меня», — говорится в тексте.

Кроме того, Граймс упоминает о космосе, к которому Маск также имеет непосредственное отношение.

«Плыви в холодные просторы космоса. Даже любовь не смогла удержать тебя на своем месте», — спела она.

Илон Маск начал встречаться с Граймс в 2018 году. В январе 2020 стало известно, что они ждут малыша. Граймс сообщила, что ребенок сам сможет выбрать себе пол и пара планирует использовать в отношении него нейтральное местоимение «они». Ребенок родился в мае 2020 года, родители назвали его «X Æ A-12», что произносится как «Экс Эш Эй-Твелв». Согласно законам штата Калифорния, где он появился на свет, при регистрации имени невозможно использовать цифры, поэтому Маск и Граймс позднее изменили «A-12» на «A-Xii».

Об их расставании после трех лет совместной жизни стало известно в сентябре 2021 года. По словам Маска, они с избранницей всё еще любят друг друга, часто видятся и сохранили прекрасные отношения.