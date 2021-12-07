Псковская область получит 300 млн рублей на формирование городской среды

Псковская область получит из Резервного фонда правительства РФ 279,5 млн рублей на программу формирования современной городской среды. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Средства направляются на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Псковской области на них должны благоустроить две общественные территории.

Как уточняет Псковская лента новостей, целью федерального проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды. Объекты благоустройства выбираются на основании обращений местных жителей и их инициатив.

25 ноября сообщалось, что в псковском Парке Юрия Гагарина ведется благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик подготовил зону под детский игровой комплекс, прокладывает пешеходные дорожки, восстанавливает грунт для будущего газона и ведет подготовку к монтажу уличного освещения, которое должно появиться в сквере до конца этого года.