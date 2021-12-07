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Тувинская горнорудная компания снизила цены для населения на 2022 год

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Тувинская горнорудная компания (ТГРК, находится в управлении ООО «Компания «Востсибуголь») снизила цену за тонну угля для местных жителей в 2022 году на 38% ниже рыночной. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 7 декабря.

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Тонна угля для жителей региона обойдется в 2220 рублей 10 копеек. Решение приняли после заключения договоренностей, закрепленных в соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Тувы и ТГРК.

Документ предусматривает снижение цен на уголь для предприятий ТЭК и бюджетно-зависимых организаций республики, при этом топливо отгрузят на льготных условиях с отсрочкой платежа.

Также ТГРК взяла на себя дополнительные обязательства по отгрузке социального угля населению. В 2022 году планируется отгрузить в 10 раз больше топлива, чем ранее, что в денежном эквиваленте составит порядка 21 млн рублей.

Несмотря на сложные экономические условия и дополнительную социальную нагрузку ТГРК планирует в будущем году направить порядка 106 млн рублей на инвестиции и закупку новой горной техники.

Подписанное соглашение закрепило и объемы отгрузки угля за пределами Тувы, что позволит увеличить налоговые отчисления в республиканский бюджет.

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