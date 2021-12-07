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Общество
Опубликованы кадры задержания стрелка в МФЦ Москвы

Появились первые кадры с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

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В распоряжении «Известий» во вторник, 7 декабря, находятся первые кадры с места стрельбы в МФЦ «Рязанский», на юго-востоке Москвы. На видео можно заметить машины скорой помощи возле здания МФЦ.

Инцидент произошел ранее во вторник. По данным «Известий», между посетителем и сотрудниками учреждения произошел конфликт из-за маски, после чего мужчина открыл огонь из пистолета. Погибли два человека, еще трое пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Известно, что при входе в МФЦ дежурный попросил Глазова надеть на лицо маску, однако мужчина отказался и начал ругаться. Как сообщает Telehram-канал «112», нападавший заявлял, что пандемия коронавируса является мировым заговором.

Мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По данным «Известий», стрелявшим оказался 45-летний Сергей Глазов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

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