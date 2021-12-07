Одну из самых дорогих квартир в России выставили на продажу в соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Объявления» выставили на продажу пентхаус на трех верхних этажах башни «Федерация Восток» — с 95-го по 97-й этажи в «Москва-Сити» площадью 2181 кв. м и стоимостью 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается в блоге VK Team.

В квартире — пять независимых пространств: парадная, деловая, приватная, детская и служебная. Согласно тексту объявления, помещение продают без ремонта, на рендерах представлен проект.

В парадной запланированы лаундж-зона с баром, столовая, музыкальная гостиная, библиотека, винная и сигарная комнаты. В деловой зоне — самый высокий в Европе кабинет с панорамной стеной.

Проект также предусматривает логистику обслуживающего персонала: внутренние коридоры для перемещений, технические помещения, комнаты отдыха и питания, для 95-го этажа предусмотрены два отдельных лифта.

В августе в ЦИАН назвали цену месячной аренды самой дорогой квартиры в Москве — 7,4 млн рублей. Это пентхаус в ЖК Crystal House на «Золотой миле», районе между Остоженкой и Пречистенской набережной. На втором месте — трехуровневый апартамент в гостинице «Украина», арендовать который можно было за 3,5 млн рублей в месяц, на третьем — трехуровневый пентхаус площадью 700 кв. м по улице Пречистенка, 27, стоимостью 3 млн рублей в месяц.