В МВД подтвердили задержание стрелявшего в московском МФЦ

Открывшего стрельбу в помещении МФЦ мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом 7 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент в МФЦ «Рязанский» произошел во вторник, 7 декабря. По данным «Известий», между посетителем и сотрудниками учреждения произошел конфликт из-за маски, после чего мужчина открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. В результате погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели двух человек. Также он рассказал, что в результате происшествия пострадали еще три человека. Градоначальник принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Подозреваемый в нападении — Сергей Глазов — задержан. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.