Мурашко назвал процент переболевших COVID-19 с тяжелыми последствиями

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 7 декабря заявил, что 85% переболевших COVID-19 обращаются за медицинской помощью с тяжелыми последствиями.

«По данным обращаемости пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, за медицинской помощью в первые же месяцы после заболевания обращается высокое количество пациентов: 85% среди переболевших обращаются за медицинской помощью уже с осложнениями или обострениями тех или иных заболеваний и требуют лечения и реабилитации», — сказал министр на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

8 октября Мурашко сказал, что после лечения COVID-19 у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.

31 августа министр заявил, что для перенесших коронавирусную инфекцию в течение полугода сохраняется высокий риск смерти.

11 августа директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно. Он отметил, что у многих переболевших наблюдаются большие, длительные осложнения, которые иногда приводят к инвалидности или к необходимости длительного восстановительного периода.

В июле в Минздраве сообщили, что в рамках постковидного синдрома у 20–30% граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, могут возникать тромбозы. В ведомстве посоветовали своевременно выявлять любые изменения в организме и проходить диспансеризацию для того, чтобы предотвратить развитие осложнений после коронавируса.

5 июля Мурашко заявил, что россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, будут получать персональные приглашения для прохождения медицинского обследования. 21 июля в 67 регионах России началась расширенная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

12 мая сообщалось, что международный коллектив медиков под руководством Шерри Чу, доцента Питтсбургского университета (США), проследил за влиянием тяжелых форм COVID-19 на работу мозга носителей заболевания и выяснил, что коронавирус вызывал нарушения в функционировании нервной системы примерно у 50% пациентов. Наблюдения показали, что коронавирус поражает не только клетки легких, но и проникает в слизистую оболочку носа, пищевода, сосудов и сердца.

В России проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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