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Опубликованы кадры задержания стрелка в МФЦ Москвы

«Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга Громова

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«Единая Россия» приостановит членство в партии экс-главs Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

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«Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета, согласно п. 4.4.4. устава партии «Единая Россия», — сообщили в пресс-службе партии.

О задержании Громова в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. По информации «Известий», чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. Преступление Громов мог совершить, когда занимал пост главы комитета по информатизации.

Вместе с экс-главой Калининского района Санкт-Петербурга был задержан его брал Павел, дополняет сайт «Газета.Ru».

По данным «Известий» следователи проводят у него дома в Московской области обыски.

Известно, что накануне Громов подал заявление об увольнение по собственному желанию. Губернатор города Александр Беглов удовлетворил просьбу.

На должность главы Калининского района Громова назначили 12 ноября. До этого он пять лет занимал пост руководителя администрации Петроградского района. Громов также работал председателем комитета по информатизации и связи.

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