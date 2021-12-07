Новый аппарат МРТ запустили в работу в больнице города Октябрьский

В больнице города Октябрьский (Башкирия) ввели в эксплуатацию новый аппарат МРТ, приобретенный по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«Оборудование позволит нам проводить исследования на современном уровне, высокий класс томографа позволяет выявить минимальные образования и изменение структуры органов, что будет важным подспорьем в работе врачей-клиницистов», — рассказал главврач медучреждения Сергей Иванов.

Стоимость оборудования составила 104,5 млн рублей. Исследование для пациентов будет бесплатным, пишет «МедиаКорСеть».

По данным минздрава Башкирии, в рамках нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения ранее в Туймазинском районе установили два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Их смонтировали в селах Алексеевка и Ермухаметово. Пункты будут обслуживать 167 и 515 человек соответственно.