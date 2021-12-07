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В АТОР попросили Мишустина продлить сроки обязательств перед туристами

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник, 7 декабря, опубликовала открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для россиян.

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«Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма. <...> Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год», — говорится в письме ассоциации.

Как напомнили в АТОР, особые правила возврата средств за туры, несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса, перестанут действовать 31 декабря текущего года.

«Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами», — говорится в тексте письма.

В ассоциации также отметили, что любые другие варианты решения проблемы, кроме как отсрочки обязательств на год, не отложат наступления глобальных проблем в отрасли.

В настоящее время у операторов нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть деньги примерно 200 тыс. человек, подчеркнули в АТОР. По оценке ассоциации, в настоящее время общий размер задолженности туроператоров перед потребителями составляет более 10 млрд рублей.

«С февраля 2021 года АТОР в правительство Российской Федерации было направлено девять официальных обращений, в которых мы пытались привлечь внимание к этой проблеме. В настоящее время у нас нет подтверждения, что к ней отнеслись с должной серьезностью и работают над поиском оптимального решения», — добавили в письме.

24 ноября были названы цены на наиболее дешевые билеты в российские города в декабре.

Так, москвичи и гости столицы смогут улететь в Санкт-Петербург, заплатив от 1 тыс. рублей, а в Уфу и Калининград — от 1,2 тыс. рублей, тогда как в Краснодар и Сочи — от 1,3 тыс. рублей. Также, отдав за билет от 1350 рублей, можно совершить полет до Минеральных Вод, а от 1,4 тыс. — до Владикавказа.

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