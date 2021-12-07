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Мишустин указал на необходимость барьеров против штамма «Омикрон»

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В России необходимо создать барьеры, чтобы не допустить проникновения штамма COVID-19 «Омикрон» в страну. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции», — рассказал глава правительства.

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По его словам, неясно, какое влияние новый штамм окажет на общую эпидемическую ситуацию в стране, поэтому должна идти подготовка к разным сценариям заболеваемости COVID-19.

По поручению Мишустина методические рекомендации по лечению больных COVID-19 будут актуализированы с учетом штамма «Омикрон».

Также стало известно, что правительством РФ завершается подготовка обновленного плана действий по борьбе с данным штаммом коронавируса.

План включает «не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан», подчеркнул российский премьер.

6 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения нового штамма коронавируса. Как указал глава государства, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под штамм «Омикрон».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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