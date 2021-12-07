Во Франции приняли к сведению дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Франция приняла к сведению решение властей США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил официальный представитель французского МИДа.

«Мы приняли к сведению выбор Соединенных Штатов и будем по этому вопросу координировать позицию на европейском уровне», — сказал он в ходе брифинга.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, «учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». При этом американские спортсмены на соревнования приедут.

В правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией.

Кроме того, в Пекине заявили о том, что сделали строгое представление США и примут решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр – 2022. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия Соединенных Штатов всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

На следующий день стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022. Решение было вызвано не объявленным ранее бойкотом со стороны США, а опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, отметили власти страны.

Как сообщила газета The Washington Post, власти Великобритании пока не приняли решение касаемо возможного дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Об изучении такого сценария объявили и власти Канады.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.