В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 7 декабря, прокомментировала «Известиям», подготовку Минтрудом предложений о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

О том, что соответствующие предложения подготовлены в рамках дополнительного поручения президента России Владимира Путина ранее в этот же день сообщили глава ведомства Антон Котяков. Соответствующие решения, по его словам, будут приняты в ближайшее время.

Бессараб выразила уверенность, что речь идет как о единовременных выплатах, направленных на поддержку российских пенсионеров, так и о других мерах, нацеленных на реализацию задач, которые перед правительством поставил президент России Владимир Путин.

«Что касается пенсий и поддержке пенсионеров, о которых сегодня говорит министр труда, то, прежде всего это те единовременные выплаты, которые производятся, чтобы нивелировать потерю реальных доходов пенсионеров и ряд других задач, которые поставлены президентом. Думаю, что они все будут исполнены», — заявила она.

1 декабря была произведена индексация пенсионных выплат. Как объяснил «Известиям» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, в первую очередь она коснулась пожилых людей, достигших к 30 ноября возраста 80 лет. По словам юриста, кроме основных пенсионных выплат им назначили фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 100% от нее.

Также индексация коснулась граждан, которые вышли на пенсию после 31 июля 2021 года. Кроме того, на повышенные пенсии могут претендовать граждане, подавшие заявления на перерасчет. С 1 декабря на 1,5 тыс. рублей больше должны получать пенсионеры, предоставившие в Пенсионный фонд России документы, свидетельствующие о наличии у них стажа работы в сельской местности свыше 30 лет.

18 ноября Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. В этот же день комитет Госдумы по социальной политике заявил о готовности внести до конца года поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

В сентябре Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии полагаются гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

Также глава Минтруда сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль в 2022 году, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м.