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Слесарь в Мурманской области перевел мошенникам 1,7 млн рублей

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Аферисты по телефону убедили слесаря из Кандалакши Мурманской области взять в кредит 2,5 млн рублей и перевести деньги на «безопасные счета». Причиненный ущерб составил 1,7 млн рублей, информирует УМВД по региону.

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Потерпевший поверил мошенникам, несмотря на то что знал о схемах обмана. Мужчине позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит. Злоумышленник посоветовал самостоятельно взять кредит, чтобы якобы сохранить деньги на счетах «банков-партнеров», передает ИА «Би-порт».

Три дня пообщавшись с аферистами, потерпевший успел сделать несколько переводов на сумму 1,7 млн рублей и только после этого заподозрил обман. В рамках расследования уголовного дела установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Оренбургской и Тульской областях.

В Астрахани проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Потерпевшая оформила кредиты и лишилась больше 2,37 млн рублей. По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя астраханки по генеральной доверенности оформлен кредит.

Мужчина предложил потерпевшей оформить реальный кредит, обналичить его и перевести средства на специальный счет, чтобы «защититься от мошенников». Также собеседник сообщил женщине, что злоумышленники якобы получили доступ ко всем ее счетам, и накопления также необходимо перевести. Ей пришло «официальное письмо» о закрытии кредитов. О большом долге по кредитам женщина узнала, когда пыталась оформить новый кредит под залог недвижимости.

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