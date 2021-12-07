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В Белоруссии заявили о намерении развивать промкооперацию с РФ и ЕАЭС
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В Белоруссии заявили о намерении развивать промкооперацию с РФ и ЕАЭС

Премьер-министр Головченко: Белоруссия на фоне санкций Запада будет развивать промкооперацию с РФ и ЕАЭС
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Власти Белоруссии в условиях санкций со стороны Запада будут развивать экономическое сотрудничество с Россией и другими государствами Евразийского экономического союза. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«2021 год принес новые проблемы, новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада, и отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалов. Проблемы эти решаемы, и они решаются», — отметил он на заседании президиума Совета министров Белоруссии.

По словам Головченко, такие условия дают дополнительный стимул для максимального расширения локализации отечественной продукции, «в том числе за счет кооперации с Россией и партнерами по ЕАЭС».

Также во вторник премьер-министр подчеркнул, что инициаторы санкционного давления на Белоруссию не достигнут своих целей, когда за ней стоит союзник в лице России.

Днем ранее Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из западных стран. Меры были приняты в ответ на новые санкции со стороны этих государств.

В объявленный 2 декабря санкционный список США, Канады и Великобритании вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа». Также рестрикции в отношении Минска утвердил Евросоюз.

Как отмечал Головченко, список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что новые санкции против Белоруссии являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев.

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